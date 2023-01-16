صور.. اعتقال أخطر زعيم مافيا بعد عقود من اختفائه

في ضربة قوية لمافيا صقلية، اعتقلت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، في باليرمو أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو المتحدر من صقلية، بعد تواريه على مدى ثلاثين عاما.
ويُعتبر ماتيو ميسينا دينارو (60 عاماً)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية المعروفة باسم («كوزا نوسترا»)، وهما توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذان توفيا في السجن عامي 2016 و2017.
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التوقيف بأنه «نصر كبير لإيطاليا يظهر عدم استسلامها أمام المافيا».
وقدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وهو شقيق بيرسانتي الذي قتلته المافيا في مطلع ثمانينيات القرن الماضي حين كان رئيسا لمنطقة صقلية، «التهاني» لقوات الأمن على توقيفهم دينارو.
وأوضح باسكوالي أنجيلو الجنرال في قوات الدرك الإيطالية، في تصريحات مصورة وُزعت للصحفيين، أن ماتيو ميسينا دينارو أوقف داخل منشأة صحية في باليرمو حيث ذهب للخضوع لعلاجات سريرية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المنشأة المذكورة هي مستشفى «لا مادالينا»، حيث كان يتلقى علاجاً من سرطان القولون مستخدماً اسماً مستعاراً.
يحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في أبريل 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا.
- ملابس وأزياء فاخرة كان حُكم على دينارو غيابياً بالسجن مدى الحياة سنة 2000 بتهمة القتل. لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وكان يُوصف بأنه مولع بالأزياء والسيارات الفاخرة.
لسنوات طويلة، شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة.
ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه، في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاماً لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.
يُعتبر ماتيو ميسينا ديناريو أحد آخر الأسماء البارزة المرتبطة بمافيا «كوزا نوسترا» التي فقدت الكثير من عناصرها بفعل العمليات المستمرة التي تجريها السلطات الإيطالية بعد اغتيال القاضيين جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو سنة 1992.
وفي ديسمبر 2018، أوقفت الشرطة الإيطالية عشرات من عناصر مافيا صقلية، بينهم الصائغ سيتيمو مينيو البالغ حينها 80 عاماً، والذي كان يرأس أنشطة المافيا في منطقة باغلاريلي قرب باليرمو ويعتبره القضاء العراب الجديد لمافيا باليرمو.
وكان مينيو، الملقب «العم سيتيمو»، اختير في مايو 2018 لخلافة توتو رينا الذي توفي عام 2017 في السجن، خلال اجتماع سري للجنة زعماء المافيا المكلفة السهر على إنفاذ قواعد «كوزا نوسترا» وحل الخلافات بين العائلات.