روسيا تهدد بإحراق الدبابات البريطانية القتالية في أوكرانيا
دبابة "تشالنجر 2" البريطانية القتالية المتطورة (أرشيفية)
16 يناير 2023 16:53
قالت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، إن الدبابات التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا «ستحترق»، محذرةً الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطوراً لن يغير نتيجة الأزمة.
وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، بما فيها أنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة وأنظمة اتصالات.
وأعلنت بريطانيا، يوم السبت، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية المتطورة من طراز «تشالنجر 2»، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، رداً على سؤال عن الدبابات البريطانية: «إنهم يستخدمون هذا البلد (أوكرانيا) أداة لتحقيق أهدافهم المعادية لروسيا».
وأضاف بيسكوف: «هذه الدبابات تحترق وستحترق مثل باقي الدبابات».
وقال بيسكوف: إن الإمدادات الجديدة من دول مثل بريطانيا وبولندا لن تغير الوضع على الأرض، لكنها محاولة لإطالة أمد الأزمة، وإن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى «المزيد من المشكلات» لأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أُذيعت أمس الأحد، إن العملية العسكرية في أوكرانيا اكتسبت قوة دافعة، وإنه يأمل في أن يحقق الجيش انتصارات أكثر بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة سوليدار شرق أوكرانيا.
من المقرر أن يجتمع حلفاء أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا يوم الجمعة لمناقشة إمدادها بمزيد من الأسلحة.