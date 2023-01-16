الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تهدد بإحراق الدبابات البريطانية القتالية في أوكرانيا

دبابة "تشالنجر 2" البريطانية القتالية المتطورة (أرشيفية)
16 يناير 2023 16:53

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، إن الدبابات التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا «ستحترق»، محذرةً الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطوراً لن يغير نتيجة الأزمة.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، بما فيها أنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة وأنظمة اتصالات.

وأعلنت بريطانيا، يوم السبت، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية المتطورة من طراز «تشالنجر 2»، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، رداً على سؤال عن الدبابات البريطانية: «إنهم يستخدمون هذا البلد (أوكرانيا) أداة لتحقيق أهدافهم المعادية لروسيا».

وأضاف بيسكوف: «هذه الدبابات تحترق وستحترق مثل باقي الدبابات».

وقال بيسكوف: إن الإمدادات الجديدة من دول مثل بريطانيا وبولندا لن تغير الوضع على الأرض، لكنها محاولة لإطالة أمد الأزمة، وإن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى «المزيد من المشكلات» لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أُذيعت أمس الأحد، إن العملية العسكرية في أوكرانيا اكتسبت قوة دافعة، وإنه يأمل في أن يحقق الجيش انتصارات أكثر بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة سوليدار شرق أوكرانيا.

من المقرر أن يجتمع حلفاء أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا يوم الجمعة لمناقشة إمدادها بمزيد من الأسلحة.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا ومخاوف الركود تسيطران على أعمال منتدى دافوس
بوريس جونسون يوقع صفقة لكتابة مذكرات "لا مثيل لها"
المصدر: رويترز
دبابة
أوكرانيا
دبابة "تشالنجر 2"
بريطانيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!
الرياضي
زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!
اليوم 16:42
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
الإمارات
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
اليوم 16:35
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©