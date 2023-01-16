وزيرة الدفاع الألمانية تعلن استقالتها

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت استقالتها من منصبها اليوم الاثنين.
وجاء في بيان للوزيرة تلقته وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الاعفاء من مهام منصبها.
وكتبت لامبرشت في البيان: "تركيز وسائل الإعلام على شخصي لأشهر لا يكاد يسمح بإصدار تقارير موضوعية أو إجراء نقاش حول جنود الجيش أو تحديد مسارات سياسية أمنية لصالح مواطني ألمانيا، يجب أن يكون العمل القيم الذي يقوم به جنودنا والعديد من الأشخاص المتحمسين في هذا المجال في المقدمة.
لهذا السبب قررت إتاحة منصبي، معربة عن شكرها لجميع من "يعتنون بأمننا يوميا"، وأضافت: "أتتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".