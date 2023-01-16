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حداد وطني واستئناف البحث عن ناجين بعد تحطم طائرة في نيبال

رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
16 يناير 2023 07:41

أعلنت نيبال، الاثنين، يوم حداد وطني غداة الكارثة الجوية التي أودت بـ67 شخصا على الأقل في مدينة بوخارا بوسط البلاد فيما تُستأنف عمليات البحث بين حطام الطائرة المنكوبة.

وهذه أسوأ كارثة جوية يشهدها البلد الواقع في جبال الهيمالايا في ثلاثة عقود. 

وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في نيبال استأنفوا اليوم الاثنين البحث عن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ 30 عاما.

انتشل رجال الإنقاذ جثث 68 شخصا من بين 72 كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية يتي والتي تحطمت في مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها أمس الأحد.

كانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى بوخارا وعلى متنها 57 من نيبال وخمسة هنود وأربعة روس وأيرلندي واثنان من كوريا الجنوبية وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني.

وقال مسؤول بشرطة بوخارا إن عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب حلول الظلام أمس الأحد استؤنفت صباح اليوم.

وأضاف أن البحث مستمر عن الجثث الأربع التي لا تزال مفقودة.

 وشكلت نيبال لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

 

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