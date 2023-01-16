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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة إندونيسيا

أرشيفية
16 يناير 2023 07:24

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح الاثنين حسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالى 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينجكيل في مقاطعة أتشيه الإندونيسية على عمق 37 كيلومترا.

في بادئ الأمر قال المعهد إن الزلزال ضرب بقوة 6 درجات على عمق 48 كيلومترا.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وفقا لوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الوكالة "تسبب الزلزال في حال من الذعر. شعر به السكان ما بين 3 إلى 10 ثوان في أربع مناطق في أتشيه ومقاطعة سومطرة الشمالية".

ووقع الزلزال حوالى الساعة 6,30 (23,30 ت غ الأحد).

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من جهته بأن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالى 120 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات. وقالت إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي.

تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

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المصدر: وكالات
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