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اليمن يحذر من خطورة التصعيد «الحوثي» على المنطقة

اليمن يحذر من خطورة التصعيد «الحوثي» على المنطقة
16 يناير 2023 01:24

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

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حذرت الحكومة اليمنية من الخطر الذي تشكله ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنطقة بأكملها، متهمةً إياهم بأنهم ليسوا شركاء سلام وأن حقوق الإنسان تشهد تراجعاً متسارعا في مناطق سيطرتهم، ومؤكدةً أن الفكر المتطرف الذي تتبناه الميليشيات الإرهابية هو المحرك للسلوك العدواني لها ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام.
وأشار وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه أمس، مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، إلى أن الفكر المتطرف الذي تتبناه ميليشيات الحوثي الإرهابية هو المحرك للسلوك العدواني لها ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن، لافتاً إلى أن الميليشيات أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً شمولياً تعمل من خلاله على قمع الحرية الشخصية وإلغاء حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع المرأة وسلب حقوقها.
وأوضح ابن مبارك أن حقوق الإنسان تشهد تراجعاً متسارعاً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية اليمني خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن. 
كما أكد الوزير اليمني أن ميليشيات الحوثي غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام، مشيراً إلى أنها مستمرة في رفض كل الجهود والمساعي الدولية لإنهاء الحرب، دون اكتراث للوضع الإنساني في اليمن.
وحذر محللون سياسيون يمنيون من استمرار تهريب الأسلحة والصواريخ ومعدات الطيران المُسير من قبل ميليشيات الحوثي، مؤكدين أن هذا التصعيد من قبل الميليشيات يُهدد دول الجوار والملاحة الدولية ويعيق محاولات عودة الأمن والسلام في اليمن والمنطقة، ويقوض الجهود الدولية والأممية لتجديد الهدنة.
واعتبر المحلل السياسي الدكتور عبدالملك اليوسفي استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي، تصعيداً لاستخدام العنف، معتبراً أن ذلك يؤكد أن الحوثي أداة تخريب في المنطقة ويهدد مستقبل اليمن.
وشدد اليوسفي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة العمل على وقف إمداد الميليشيات بالأسلحة، عن طريق ضبط النقاط التي يمر منها السلاح ومنافذ العبور.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن تهريب الأسلحة للميليشيات الإرهابية، ينم عن استعدادها لمهاجمة المنطقة، وأننا على مقربة من موجة تصعيد جديدة، مشيراً إلى أن ما يتردد عن تهديدات متواصلة من الحوثيين يؤكد هذه الفرضية.
وشدد الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» على أن إمداد ميليشيات الحوثي بالسلاح لن يتوقف، إلا في حال تم القضاء على الجماعة، ولتحقيق ذلك لابد من تحرك عسكري للسيطرة على المداخل البحرية من الحكومة اليمنية، وفرض رقابة مشددة لمنع التهريب وتشديد والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتفتيش الطيران.

اليمن
الحوثيين
حقوق الإنسان
الإرهاب
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