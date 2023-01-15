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إزالة 1200 لغم «حوثي» خلال أسبوع

الميليشيات زرعت ملايين الألغام بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا (من المصدر)
16 يناير 2023 01:24

عدن (الاتحاد)

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انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1207 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف محافظات اليمن.
وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام المنزوعة، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و115 لغماً مضاداً للدبابات، و1077 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 2489 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 382 ألفاً و094 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. 
أمنياً، أخمدت قوات الجيش اليمني، أمس، مصادر نيران لميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة بمدينة تعز. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن وحدات من الجيش اشتبكت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع الميليشيات الإرهابية في مناطق «التشريفات ووادي صالة» شرقًا، وفي «جبل هان والخندق والأحطوب ومقبنة ومنطقة العنين» غرباً.

اليمن
الحوثيين
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الألغام
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