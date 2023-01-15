كردستان العراق تدعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية العام الحالي

بغداد (الاتحاد)

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أمس، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في غضون العام الحالي.

وذكر بارزاني في بيان أنه «تحقيقاً للمصلحة العامة والعملية الديمقراطية في الإقليم لا بد أن يعقد برلمان كردستان جلساته في أقرب وقت لتفعيل المفوضية العليا للانتخابات لكي تتخذ خطوات عملية لإجراء الانتخابات».

وأكد أنه «لا بد من إجراء انتخابات برلمان كردستان هذا العام ونحن في حكومة الإقليم مستعدون لتوفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية بأسرع وقت».

وكان من المزمع إجراء الانتخابات في أكتوبر من العام الماضي لكنها تأجلت بسبب عدم توافق الأحزاب الرئيسة في الإقليم على آلية الانتخابات في حين قرر برلمان كردستان العراق تمديد دورته لعام إضافي حتى خريف عام 2023. وأجريت آخر انتخابات برلمانية في الاقليم عام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً وحلت حركة التغيير في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعداً فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثا بـ 18 مقعدا.