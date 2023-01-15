الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كردستان العراق تدعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية العام الحالي

كردستان العراق تدعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية العام الحالي
16 يناير 2023 01:23

بغداد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بارزاني يدعو السياسيين العراقيين لتنفيذ الاتفاقيات بين بغداد وأربيل

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أمس، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في غضون العام الحالي. 
وذكر بارزاني في بيان أنه «تحقيقاً للمصلحة العامة والعملية الديمقراطية في الإقليم لا بد أن يعقد برلمان كردستان جلساته في أقرب وقت لتفعيل المفوضية العليا للانتخابات لكي تتخذ خطوات عملية لإجراء الانتخابات». 
وأكد أنه «لا بد من إجراء انتخابات برلمان كردستان هذا العام ونحن في حكومة الإقليم مستعدون لتوفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية بأسرع وقت». 
وكان من المزمع إجراء الانتخابات في أكتوبر من العام الماضي لكنها تأجلت بسبب عدم توافق الأحزاب الرئيسة في الإقليم على آلية الانتخابات في حين قرر برلمان كردستان العراق تمديد دورته لعام إضافي حتى خريف عام 2023. وأجريت آخر انتخابات برلمانية في الاقليم عام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً وحلت حركة التغيير في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعداً فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثا بـ 18 مقعدا.

كردستان العراق
الانتخابات البرلمانية
مسرور بارزاني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
دنيا
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
اليوم 08:22
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©