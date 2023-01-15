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«التعاون الإسلامي»: استضافة الإمارات «كوب 28» إنجاز مهم لدول المنظمة

«التعاون الإسلامي»: استضافة الإمارات «كوب 28» إنجاز مهم لدول المنظمة
16 يناير 2023 01:23

جدة (الاتحاد)

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هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافتها لأعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  «كوب 28» العام الحالي.
كما أشاد بتعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،
رئيسًا لمؤتمر المناخ «كوب 28»، مؤكدًا أن هذا التعيين يأتي تعبيرًا عن ثقة الإمارات في قدرته على إدارة هذا الحدث الكبير.
وعدّ هذا «المؤتمر الدولي الأهم في مجال المناخ، إنجازاً مهما تضطلع به دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ما يؤكد عظم هذا الجهد لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها، ولدول المنظمة، والعالم أجمع».
وأكد أن «استضافة الإمارات لهذا الحدث المفصلي في هذا الوقت الدقيق حيث يشهد المناخ تغيرات ملحوظة تستدعي اهتماماً دولياً جاداً، يؤكد ثقة العالم في إمكاناتها وقدرتها على الإسهام في التغيير»، لافتًا النظر في الوقت نفسه، إلى سعادة المنظمة بقدرة دولها على استضافة الأحداث المهمة عالمياً، ومجاراتها للجهد الدولي في كل المجالات.
وتستضيف الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والتي ستقام العام الحالي، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في استدامة المناخ.

الإمارات
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منظمة التعاون الإسلامي
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