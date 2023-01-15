زيلينسكي: عشرات المدنيين ما زالوا مفقودين في دنيبرو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، إن عشرات المدنيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد يوم من سقوط صاروخ على مبنى سكني شاهق في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا. وذكر زيلينسكي، في خطابه المسائي بتقنية الفيديو، أن عمال الإنقاذ استمروا في عملهم للبحث عن أكثر من 30 شخصًا تحت الأنقاض التي بقيت من مبنى الشقق السكنية.

وأضاف "نحن نقاتل من أجل كل شخص.. وستستمر أعمال الإنقاذ حتى ولو كانت هناك أدنى فرصة لإنقاذ الأرواح".

ووجه الرئيس الأوكراني الشكر إلى كل من أرسل رسائل التعاطف والدعم.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد قتلى المبنى وصل إلى 29 بينهم طفل واحد. وما يزال 73 شخصا في عداد المفقودين. أخبار ذات صلة بوتين يدلي بتصريحات بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا ارتفاع قتلى هجوم صاروخي على مدينة أوكرانية

المصدر: آ ف ب