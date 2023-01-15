الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اختطاف 50 امرأة في بوركينا فاسو

اختطاف 50 امرأة في بوركينا فاسو
16 يناير 2023 01:23

واغادوغو (وكالات)

أخبار ذات صلة
إرهابيون يخطفون 50 امرأة في الساحل الأفريقي
فرنسا تردّ على اتهامات بالتدخل في بوركينا فاسو

خطف إرهابيون نحو 50 امرأة في أربيندا شمالي بوركينا فاسو، حسبما أعلن مسؤولون وسكان في هذه البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار.
ووفق الشهود الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو 40 امرأة على بعد 10 كيلومترات تقريبًا جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو 20 امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة، غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا. وأوضح أحد السكان أن «النساء اجتمعن للذهاب لقطف أوراق الشجر والفواكه البرية في الأدغال لأنه لم يتبق شيء للأكل»، مضيفًا أنهن غادرن بعرباتهن الخميس.
وأضاف ساكن آخر «لم يعدن مساء الخميس، اعتقدنا أن عرباتهن تواجه مشكلة، لكن ثلاث ناجيات عدن ليخبرننا بما حدث».

بوركينا فاسو
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
دنيا
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
اليوم 08:22
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©