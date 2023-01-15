اختطاف 50 امرأة في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

خطف إرهابيون نحو 50 امرأة في أربيندا شمالي بوركينا فاسو، حسبما أعلن مسؤولون وسكان في هذه البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار.

ووفق الشهود الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو 40 امرأة على بعد 10 كيلومترات تقريبًا جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو 20 امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة، غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا. وأوضح أحد السكان أن «النساء اجتمعن للذهاب لقطف أوراق الشجر والفواكه البرية في الأدغال لأنه لم يتبق شيء للأكل»، مضيفًا أنهن غادرن بعرباتهن الخميس.

وأضاف ساكن آخر «لم يعدن مساء الخميس، اعتقدنا أن عرباتهن تواجه مشكلة، لكن ثلاث ناجيات عدن ليخبرننا بما حدث».