السيسي يؤكد موقف مصر من استعادة استقرار الدول التي تعاني الأزمات

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، وزير خارجية الصين تشين جانج، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وصرح المتحدث، في بيان، بأن «الرئيس المصري أكد حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلاً عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية».

بدوره، أعرب وزير الخارجية الصيني عن حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، مشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الأفريقية، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.