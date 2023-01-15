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تونس.. الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في 29 يناير

تونس.. الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في 29 يناير
16 يناير 2023 01:23

تونس (الاتحاد)

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، أمس، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيُجرى في 29 يناير الجاري على أن تنطلق حملة الدعاية اليوم الاثنين.
وخلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال بو عسكر، إن «الحملة الانتخابية ستنطلق الاثنين إلى غاية الجمعة 27 يناير، على أن يكون السبت 28 يناير يوم الصمت الانتخابي».
وأضاف أن «الإعلان عن النتائج الأولية سيكون الأربعاء 1 فبراير المقبل، والنتائج النهائية للدور الثاني ستكون إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل».
وذكر بوعسكر بأن 23 مترشحاً، بينهم 3 نساء، فازوا في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 مقعداً في مجلس نواب الشعب.
وبشأن الهوية السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أفاد بأنهم «12 عن حركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك 25 يوليو ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين».

تونس
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