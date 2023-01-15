الجيش الصومالي يحرر مواقع في «جلجدود» من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

استعاد الجيش الصومالي أمس، بالتعاون مع مقاتلين قبليين، السيطرة على منطقة «براج شيخ عامر» التابعة لمحافظة «جلجدود» من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية.

كما ألقت وحدات من الجيش وفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا» القبض على قيادي بارز في صفوف الإرهابيين، أثناء قيامه بتوصيل معدات عسكرية للميليشيات في وقت تعقب الجيش للميليشيات في المنطقة.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الصومالية أمس، ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة في إقليم «هيران» وسط البلاد أمس الأول، إلى 8 قتلى.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية عبد الله محمود إن رجلا فجر سيارة بالقرب من مبنى إداري. وأضاف أن «5 أشخاص قتلوا في مكان الانفجار وتوفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق في المستشفى».

وأشار إلى أن الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيسي في المدينة قبل أن يغير هدفه ليصبح منطقة مدنية.

وذكر شهود إن الانفجار ألحق أضراراً بمبان وبالمسجد الرئيسي في المدينة.