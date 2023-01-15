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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كنيسة في الكونجو

جنود من الكونجو يطوقون مكان الانفجار
15 يناير 2023 23:47

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 39 شخصا آخرين إثر تفجير قنبلة استهدف كنيسة في إقليم شمال كيفو بالكونجو الديمقراطية، حسبما قال الجيش اليوم الأحد.

وأكد انتوني موالوشي المتحدث باسم الجيش، الحصيلة الرسمية. وقال إن أي جهة لم تعلن، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع أثناء مراسم تعميد.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل خمسة أشخاص في الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة في مدينة «كاسيندي» الواقعة في إقليم شمال كيفو شرق البلاد على الحدود مع أوغندا.

وقالت الحكومة إنها تشتبه في أن الهجوم نفذته جماعة إرهابية تنشط في المنطقة.

وقال المتحدث باتريك موايايا، في بيان، إن "الحكومة تدين بشدة التفجير، الذي من الواضح أن إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة يقفون وراء تنفيذه".

وأضاف أن تحقيقا فتح في التفجير. ويعصف الصراع بمنطقة شرق الكونجو منذ تسعينيات القرن الماضي. وهناك أكثر من 100 جماعة مسلحة تنشط في المنطقة.

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المصدر: وكالات
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هجوم إرهابي
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