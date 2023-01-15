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«الناتو» يعلن قراراً مهماً كانت تطالب به أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ قرب مدينة بخموت
15 يناير 2023 21:02

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، أن دولاً غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، قال ستولتنبرغ «إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب».

وأضاف «نحن في مرحلة حاسمة. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها».

تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة فيما قامت الدول الغربية بتوسيع نطاق الأسلحة التي تؤمّنها.

الأسبوع الماضي، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز «ماردر» و50 مدرّعة أميركية من طراز «برادلي» وعدد من مدرّعات «ا ام اكس-10» الفرنسية.

لكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافقوا على تسليم دبابات قتالية.

وتعهدت المملكة المتحدة، أمس السبت، بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا «في الأسابيع المقبلة».

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المصدر: آ ف ب
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرج
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