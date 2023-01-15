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تحرير رهائن احتجزهم مسلحون في نيجيريا

أفراد من قوات الأمن في نيجيريا
15 يناير 2023 20:20

أعلنت السلطات النيجيرية أن قوات الأمن حرّرت، اليوم الأحد، 12 شخصاً احتجزهم مسلحون منذ الأسبوع الماضي في محطة قطار في جنوب البلاد.

تعرض عشرات الأشخاص للاحتجاز منذ السابع من يناير الجاري أثناء انتظارهم القطار الرابط بين ولاية إيدو ومدينة واري.

وقال كريس أوسا نيهيكاري المسؤول الإعلامي بولاية إيدو «حرر فريق من عدة وحدات 12 من الضحايا الـ14 الذين كانوا لا يزالون محتجزين رهائن أثناء الهجوم على محطة إيغويبن».

ساد ارتباك الأحد بشأن عدد الأشخاص الذين احتجزوا يوم الهجوم، وراوح عددهم وفق المصادر بين 24 و32.

لكن وفق نيهيكاري وشيدي نوابوزور المتحدث باسم الشرطة، لا يزال المسلحون يحتجزون رهينتين.

وأوضح نيهيكاري أن الخاطفين «اعتقل بعضهم خلال العملية». وأضاف أن «عدداً منهم تمكن من الفرار مع اثنين من الرهائن»، مؤكداً أن السلطات «تبذل قصارى جهدها لتحريرهما».

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المصدر: وكالات
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