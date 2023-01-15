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رئيس وزراء العراق يؤيد بقاء قوات أميركية في بلاده

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
15 يناير 2023 18:58

دافع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن وجود قوات أميركية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

وأضاف السوداني، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرتها اليوم الأحد، أن الحاجة إلى القوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم، لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وقال السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، للصحيفة، إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين الشهر المقبل.

ومضى يقول، إنه لا يرى أنه من المستحيل أن يكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة في وقت واحد.

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المصدر: رويترز
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محمد شياع السوداني
القوات الأميركية
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