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إرهابيون يخطفون 50 امرأة في الساحل الأفريقي

آثار هجوم على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
15 يناير 2023 18:50

خطف إرهابيون نحو 50 امرأة في أربيندا في شمال بوركينا فاسو، حسبما قال مسؤولون وسكان في هذه البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار.

ووفق الشهود الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو أربعين امرأة على بعد عشرة كيلومترات تقريباً جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو عشرين امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة.

غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا.

وأوضح أحد السكان أن "النساء اجتمعن للذهاب لقطف أوراق الشجر والفواكه البرية في الأدغال لأنه لم يتبق شيء للأكل"، مضيفاً أنهن غادرن بعرباتهن الخميس.

وأضاف ساكن آخر "لم يعدن مساء الخميس، اعتقدنا أن عرباتهن تواجه مشكلة. لكن ثلاث ناجيات عدن ليخبرننا بما حدث".

ووفقاً له، خُطفت في اليوم التالي على بعد ثمانية كيلومترات شمال أربيندا حوالى عشرين امرأة أخرى.

وتابع "في المجموعتين، تمكنت نساء من الهروب من الإرهابيين والعودة إلى القرية سيراً".

وأردف الساكن "نعتقد أن الخاطفين أخذوهن إلى معاقلهم المختلفة".

وبحسب مسؤولين محليين أكدوا عمليتي الخطف، مشّط الجيش ومساعدوه المدنيون المنطقة بدون جدوى.

تقع أربيندا، وهي منطقة تخضع لحصار جماعات إرهابية، في شمال بوركينا فاسو الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتقول الأمم المتحدة، إن قرابة مليون شخص يعيشون حالياً في مناطق تحت الحصار في شمال البلاد وشرقها.

تواجه بوركينا فاسو، لا سيما شمالها، منذ عام 2015 هجمات متزايدة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين، خلّفت آلاف القتلى ومليوني نازح على الأقل.

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المصدر: وكالات
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