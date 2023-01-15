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5 قتلى بهجوم إرهابي استهدف كنيسة في الكونجو

قوات تابعة للأمم المتحدة تسيّر دوريات في الكونجو
15 يناير 2023 17:06

قال متحدث عسكري في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأحد في هجوم بقنبلة، يشتبه أن متشددين نفذوه، على كنيسة.

وأضاف المتحدث، في اتصال عبر الهاتف، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة في مدينة «كاسيندي» شرق البلاد على الحدود مع أوغندا.

تقع مدينة «كاسيندي» في إقليم شمال كيفو الذي يشهد من حين لآخر أعمال عنف إرهابية.

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المصدر: وكالات
الكونجو الديمقراطية
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انفجار
هجوم إرهابي
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