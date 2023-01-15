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بوتين يدلي بتصريحات بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
15 يناير 2023 16:54

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسير العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

وقال، في مقابلة مع تلفزيون روسيا 1 الرسمي بُثّت اليوم الأحد، إن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.

وأكد «الديناميكية إيجابية... كل شيء يمضي وفقاً لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة».

وأضاف الرئيس الروسي «وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم».

وتنفي أوكرانيا أن تكون القوات الروسية قد سيطرت على مدينة سوليدار. وتقول كييف إن القتال لا يزال مستمرا في المدينة وحولها.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن «الوضع في الاقتصاد مستقر... أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن».

وتابع «البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعاً، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي».

 

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المصدر: وكالات
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فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الخاصة
العملية العسكرية
أوكرانيا
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