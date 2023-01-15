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ثمانية قتلى بهجوم إرهابي في الصومال

الإسعاف وقوات الأمن في مكان الانفجار في الصومال
15 يناير 2023 16:42

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأحد، مقتل ثمانية أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة وسط الصومال، حيث تشن السلطات حملة ضد جماعة الشباب الإرهابية.

وقع الهجوم بعد ظهر السبت في بلدة «بولوبوردي» في منطقة هيران، حيث تقاتل القوات الحكومية والعشائر المحلية منذ مطلع يوليو الماضي، الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقال عبد الله محمود، المسؤول في الشرطة المحلية، اليوم الأحد، إن رجلاً فجر سيارة بالقرب من مبنى إداري. وأضاف أن «خمسة أشخاص قتلوا في مكان الانفجار وتوفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق في المستشفى».

وأشار محمود إلى أن الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيسي في المدينة قبل أن يغير هدفه ليصبح منطقة مدنية.

وذكر شهود أن الانفجار ألحق أضراراً بمبانٍ.

وتحدثت الشرطة عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في «جلالقسي» وهي بلدة أخرى في هيران، لكن لم يقتل فيه سوى المهاجم.

كما قالت الشرطة إنه تم إحباط هجوم واعتقل مشتبه به أثناء محاولته الفرار من سيارة محملة بالمتفجرات.

أعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجمات الثلاثة.

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المصدر: آ ف ب
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