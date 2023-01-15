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تعليق الرحلات من مطار في نيبال بعد حادث الطائرة

طائرة، في مطار بوخارا
15 يناير 2023 14:07

تم تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار بوكارا الدولي اليوم الأحد، بعد تحطم طائرة في منطقة كاسكي في مدينة بوكارا صباح اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة نيبال نيوز عن تيكناث سيتاولا المتحدث باسم مطار تريبوفان الدولي القول إنه تم تعليق جميع الرحلات القادمة من بوكارا.

يذكر أن طائرة ركاب تحطمت صباح اليوم في بوكارا، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 29 جثة، ومازال البحث جاريا عن المفقودين. 

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