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العثور على ناجين بعد تحطم طائرة في نيبال

خلال عمليات الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة
15 يناير 2023 13:21

قتل 29 شخصاً على الأقل من أصل 72 كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في نيبال، مع وجود عدد من الناجين، حسبما أفاد مسؤول الأحد.

وقال غوروداتا داكال مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال، لوكالة فرانس برس "انتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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