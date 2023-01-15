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ارتفاع قتلى هجوم صاروخي على مدينة أوكرانية

موظفو الطوارئ في موقع هجوم صاروخي بأوكرانيا
15 يناير 2023 13:13

قال مسؤولون اليوم الأحد إن عدد قتلى هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو الأوكرانية ارتفع إلى 18 قتيلا.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن 73 شخصا أصيبوا ونُقل 40 إلى المستشفى.

وأعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا اليوم أن روسيا شنت ثلاث ضربات جوية و57 ضربة صاروخية ونفذت 69 هجوماً بالأسلحة الثقيلة أمس السبت. وأسقطت القوات الأوكرانية 26 صاروخا.

وتعهدت بريطانيا بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا قائلة إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر2 بالإضافة إلى دعم مدفعي خلال الأسابيع المقبلة.

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المصدر: وكالات
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هجوم صاروخي
روسيا وأوكرانيا
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