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40 قتيلاً في تحطم طائرة ركاب بنيبال

عمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة
15 يناير 2023 12:05

قال مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

وقال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني "عمليات الإنقاذ مستمرة... كانت الأجواء صافية".
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقال سودارشان بارتاولا، وهو متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.

 

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