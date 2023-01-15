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رئيس وزراء نيبال يدعو لاجتماع عاجل بعد تحطم الطائرة

رجال إنقاذ ومتفرجون يتجمعون في موقع تحطم طائرة في بوخارا
15 يناير 2023 11:10

دعا رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال اليوم الأحد، لعقد اجتماع وزاري عاجل بعد حادث تحطم طائرة في مدينة بوكارا.

وذكرت صحيفة كاتمندو بوست أن رئيس الوزراء أصدر أوامره لوزارة الداخلية وأفراد الأمن وجميع الوكالات الحكومية بتنفيذ عمليات الانقاذ والاغاثة.

ويخشى من وقوع العشرات من الوفيات عقب تحطم طائرة تابعة لخطوط يتي الجوية في منطقة كاساي في بوكارا صباح اليوم الأحد، وهى قادمة من كاتمندو.

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