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تحطم طائرة ركاب في نيبال

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث
15 يناير 2023 10:21

قال مسؤول في مطار بدولة نيبال اليوم الأحد إن طائرة كانت تقل 72 شخصا تحطمت في بوخارا بغرب البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع التحطم. وتقع نيبال في منطقة الهيمالايا في آسيا.

وقال المسؤول إن الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر 72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية يتي وأقلعت من العاصمة كاتمندو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

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المصدر: د ب أ
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