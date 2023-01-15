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حكومة البيرو تعلن حالة الطوارئ في العاصمة ليما

رجال الشرطة يقومون بدورية في طريق سريع
15 يناير 2023 10:03

أعلنت حكومة البيرو، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي، التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ خمسة أسابيع.

ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوما للجيش التدخل للحفاظ على النظام، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

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المصدر: وكالات
تظاهرات
ليما
البيرو
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