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مصر.. قتيل ومصاب بانهيار جبلي في أسوان

مفيض توشكى هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي
15 يناير 2023 08:33

انهارت كتلة جبلية على خيام لمجموعة من الصيادين في محافظة أسوان جنوبي مصر، ليل السبت، ما أدى إلى قتل شخص وإصابة آخر.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بانهيار الكتلة الجبلية في مفيض توشكى خلف السد العالي، قرب مدينة أبو سمبل جنوبي أسوان، مع وجود ضحايا.

ودفعت السلطات عددا من سيارات الإسعاف، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية للمكان وتبين أن الجزء المنهار سقط على مجموعة خيام للصيادين، كانوا يبيتون فيها بالمنطقة.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن مصابين آخرين تحت أنقاض الانهيار الجبلي.

ومفيض توشكى هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي في سنوات الفيضان المرتفع، ويمثل منخفضا طبيعيا غربي بحيرة ناصر، قرب مدينة أبو سمبل السياحية.

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المصدر: وكالات
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أسوان
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