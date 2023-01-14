باكستان.. مقتل 3 عناصر شرطة في هجوم إرهابي

إسلام أباد (وكالات)

أعلنت السلطات الباكستانية، أمس، مقتل 3 عناصر شرطة، بينهم ضابط كبير، في تبادل لإطلاق النار بعد هجوم «إرهابي» على مركز أمني شمال غربي البلاد. ووقع الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، في بيشاور، العاصمة الإقليمية لمقاطعة «خيبر باختونخوا» شمال غربي البلاد. وقال الضابط كاشف آفتاب عباسي، في مؤتمر صحفي، إن «مجموعة من الإرهابيين هاجمت مركز شرطة «ساربند» (إحدى ضواحي بيشاور) عند منتصف الليل من عدة جهات». وأضاف عباسي أن 3 من رجال الشرطة، بينهم نائب مفوض الشرطة بادابر سردار حسين، قتلوا أثناء مطاردة الإرهابيين بعد الهجوم.

وقال المسؤول الأمني إن «الإرهابيين استخدموا القنابل اليدوية وبنادق القنص والأسلحة الآلية في الهجوم، ويبدو أن حسين استهدفه قناص».

وشنت الشرطة عملية بحث في المنطقة للقبض على الإرهابيين.