إصابة 3 نساء وفتاة في إطلاق نار بوسط لندن

لندن (رويترز)

أصيبت ثلاث نساء وفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في إطلاق نار بالقرب من كنيسة في وسط لندن.

تتم معالجة النساء وأعمارهن على التوالي 54 و48 و41 سنة في المستشفى بعد الهجوم الذي وقع أثناء جنازة في كنيسة سانت لويس، بالقرب من محطة يوستن، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن السيدة البالغة من العمر 48 سنة من المحتمل أن تعاني إصابات بليغة، في حين أصيبت الأخريين إصابات طفيقة. أما حال الفتاة، فلم تعرف بعد.

واستدعيت خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي إلى مكان الحادثة بعد أن تلقت الشرطة تقارير عن إطلاق النار من مركبة متحركة.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، لكن المحققين حثوا أي فرد يمتلك لقطات فيديو أو كاميرا مراقبة على الاتصال بالشرطة.