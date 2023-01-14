اليمنيات يدفعن الثمن الأكبر لإرهاب «الحوثي»

دينا محمود (عدن، لندن)

تظاهرت عشرات اليمنيات، أمس، في مدينة مأرب شرقي البلاد، احتجاجاً على إصدار ميليشيات الحوثي الإرهابية حكماً بإعدام 7 محتجزين معارضين.

ورفعت المتظاهرات لافتات كُتب عليها «نطالب بوقف المحاكمات السياسية بحق أبنائنا المختطفين».

وقال بيان صادر عن الجهة المنظمة للمظاهرة: «ندين إصدار أحكام الإعدام بحق 7 مختطفين من أبناء محافظة صعدة، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء».

وكانت ميليشيات الحوثي أصدرت، خلال الفترة القليلة الماضية، أحكاماً عدة بحق معارضين لها من أبناء محافظتي صعدة والمحويت شمالي اليمن.

وإذا كان اليمنيون يواجهون، بفعل العدوان الحوثي المتواصل، الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم بأسره، فإن النساء من بينهم، هم من يتحملن العبء الأثقل وطأة على هذا الصعيد، بعدما أدى الصراع، الذي أشعلته العصابة الانقلابية باستيلائها على السلطة قبل أكثر من 8 أعوام، إلى أن تضطر الكثيرات منهن، إلى تحمل مسؤولية أُسَرِهن أو الفرار بهن، نزوحا أو لجوءاً.

وتتزايد المخاطر التي تواجهها النساء اليمنيات، في ظل تقلص قدرة وكالات الإغاثة الدولية، على تقديم مساعداتها الإنسانية، للمنكوبين بالانقلاب الحوثي الدموي، لا سيما بعد نشوب صراعات أخرى في العالم، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية، أجبرت هذه المنظمات غير الحكومية، على توجيه جزء من الأموال، التي كانت مُخصصة لليمن، للمتضررين من تلك الأزمات.

ويحذر محللون وخبراء وعاملون في المجال الإغاثي، من فداحة الثمن الذي تدفعه النساء في اليمن، جراء استمرار الاعتداءات الحوثية، وإجهاض الميليشيات الانقلابية، للجهود الرامية لإحياء الهدنة الأممية، التي مَثلت على مدار ستة أشهر، فترة نادرة من الهدوء، سمحت للملايين في هذا البلد بالتقاط الأنفاس، بعدما أوقع الانقلاب الحوثي غالبية السكان بين براثن الفقر، وجعل 19 مليوناً منهم على الأقل، يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب تقديرات الخبراء، تشكل النساء نحو 49 % من إجمالي من يحتاجون بصورة ماسة لمساعدات إنسانية في اليمن، والبالغ عددهم قرابة 13.4 مليون شخص.

وبالرغم من عدم توافر إحصائيات دقيقة، تكشف عن نسبة النسوة بين ما يقرب من 21.6 مليون يمني، يحتاجون للمساعدة بوجه عام خلال العام الحالي وفقا للأمم المتحدة، فإن المؤشرات تفيد، بأن عدد الأسر التي تعولها نساء يمنيات، آخذ في الازدياد، مع تسبب الاعتداءات الحوثية، في مقتل الكثير من الأزواج والآباء، أو اعتقالهم.

ووفقاً للتقديرات نفسها، تشكل النساء والأطفال، ما يناهز 77 % من إجمالي النازحين اليمنيين، الذين يُقدر عددهم بما يقرب من 4.3 مليون شخص. كما تعول النسوة 26 % على الأقل، من الأسر النازحة.

وفي تصريحات نشرها موقع «نيو هيومانيتريان» الإلكتروني المعني بالأزمات الإنسانية المختلفة في العالم، قال نزار العبودي المسؤول البارز في منظمة «المؤسسة الطبية الميدانية» غير الحكومية في اليمن، إن الشواهد تؤكد تزايد عدد الأسر، التي يكون مصدر الدخل الوحيد لها في يد المرأة.

وأشار العبودي الذي تُعنى منظمته غير الهادفة للربح بتقديم الخدمات الصحية لليمنيين المحتاجين إليها، إلى أن تدهور الوضع المعيشي باطراد في البلاد، يجبر هؤلاء النسوة، إما على تقليص الوجبات الغذائية التي يُقدمنها لأبنائهن، أو اللجوء إلى مصادر دخل غير قانونية وتهدر ماء وجوههن، مثل التسول.

أما عبد الواسع محمد المسؤول في فرع منظمة «أوكسفام» الخيرية في اليمن، فقد قال للموقع ذاته، إن الأسر اليمنية، التي تعولها نساء، باتت عرضة على نحو أكبر، لمواجهة شظف العيش والمشاق الناجمة عن استمرار الصراع، خاصة في ظل تراجع ميزانيات الوكالات الإنسانية، وكذلك بفعل تفاقم التمييز، وعدم المساواة على الصعيد الاجتماعي.

بجانب ذلك، تحول بعض العادات التقليدية السائدة في المجتمع اليمني، دون أن يتسنى للنسوة الراغبات في الحصول على مورد رزق، الحصول على فرص عمل لإعالة أُسرِهن، سواء في وقت السلم أو في غمار الصراع الراهن، وهو ما تكشف عنه بيانات تتعلق بتوزيع القوى العاملة في اليمن خلال 2021، وتشير إلى أن المرأة لم تمثل أكثر من 6%، من إجمالي العاملين في البلاد، على مدار شهور ذلك العام.

ويؤكد الخبراء في مجال الإغاثة، أن المساعدات الإنسانية المُقدمة لليمنيين بوضعها الحالي، لا تشكل السبيل الأمثل لمد يد العون للنسوة في صفوفهم، ممن يعانين الصراع المسلح وتبعاته، ويحاولن إعالة أُسَرِهِن بمفردهم.

ويدعو هؤلاء الخبراء، إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة، للعائلات التي تعولها نساء يمنيات، وجعل المساعدات المقدمة لليمن بوجه عام، ذات طابع تنموي لا عيني، وهو ما يعني تقديمها، في صورة فرص تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، وكذلك تأهيل البنى التحتية الخاصة، بالمرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها.