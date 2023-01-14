6 قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف على أوكرانيا

قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في قصف صاروخي استهدف مدنا أوكرانية السبت. وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في هجوم صاروخي ألحق أضرارا بالغة بمبنى سكني من تسعة طوابق في مدينة دنيبرو. وأوضح نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم إنقاذ 20 شخصا في مدينة دنيبرو بشرق وسط البلاد. وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية المدينة الواقعة على نهر دنيبرو "مأساة. ذهبت إلى الموقع... سنتعامل مع الأنقاض طوال الليل". وقال حاكم المنطقة إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصا بينهم 12 طفلا في الهجوم، ولا يزال عدد أكبر من الناس محاصرين تحت الأنقاض. وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية مدينة "كريفي ريه"، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن شخصا قُتل وأصيب آخر في المدينة التي تشتهر بصناعة الصلب حيث تضررت ستة منازل. وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 25 من أصل 38 صاروخا. وقال مسؤولون إن الصواريخ أصابت منشآت البنية التحتية الحيوية في منطقة خاركيف الشرقية ومنطقة لفيف الغربية. وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت تماما عن منطقة خاركيف وإن لفيف ربما تشهد أيضا انقطاع الكهرباء والمياه.