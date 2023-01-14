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إحباط هجمات للميليشيات جنوب وغرب تعز

جانب من تدريب عسكري للجيش اليمني في مأرب (من المصدر)
15 يناير 2023 01:41

عدن (الاتحاد)

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أحبط الجيش اليمني، أمس، هجمات ومحاولات تسلل شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات جنوب وغرب مدينة تعز.
وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي إلى مواقع جبهة «الأحكوم» بمديرية «حيفان» جنوب المدينة، فيما شهدت مناطق «الأحطوب والربيعي ووادي حذران» ومحيط «جبل هان» غرب المدينة اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة، مضيفاً أن قوات الجيش تصدت لهجوم لميليشيات في جبهتي «كلابة ووادي صالة» وأجبرتها على التراجع وتكبدت الميليشيات خسائر عديدة.
في غضون ذلك، أصيب 9 أشخاص معظمهم من أسرة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الإرهابية، بسيارة مدنية، في محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن. 
 وأفادت مصادر محلية، أن 9 مسافرين 8 منهم من أسرة واحدة بينهم امرأة وطفلان، أصيبوا جراء انفجار لغم مضاد للدروع بسيارة تقلهم في صحراء الجوف.  وزرعت ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 2.5 مليون لغم في مختلف مناطق البلاد، تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني، وفق تقارير حقوقية.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيات الحوثي، ونازحي مخيم «الحبل» بمحافظة الجوف. وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن «اشتباكات اندلعت، فجر أمس، على خلفية قيام مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي، بمداهمة مخيم «الحبل» بقوة السلاح.
وأكد نازحون أن مسلحي الميليشيات دهموا المخيم للبحث عن مطلوبين، ولكن رفض النازحون السماح لهم بالدخول إلى المخيم المكتظ بالنساء والأطفال، وجراء تعنت ورعونة ميليشيات الحوثي تفجّر الوضع ما أدّى إلى تبادل إطلاق النار.
وتسببت الاشتباكات بحالة من الخوف والفزع بين أوساط النازحين، لا سيما النساء والأطفال، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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