الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصادر لـ «الاتحاد»: تحركات في البرلمان العراقي لاستبدال مسؤولين حزبيين بمستقلين

مصادر لـ «الاتحاد»: تحركات في البرلمان العراقي لاستبدال مسؤولين حزبيين بمستقلين
15 يناير 2023 01:41

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
5 لافتات عراقية «مُضحكة» في «خليجي 25»!
خبراء الكرة العراقية: الجمهور هو «البطل»!

تجري استعدادات داخل أروقة البرلمان العراقي لتشكيل قوة ضاغطة لاستبدال محافظين حزبيين بآخرين مستقلين، في ضوء المهلة التي منحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهي ثلاثة أشهر لتقييم عمل المحافظين.
وقالت مصادر نيابية لـ«الاتحاد»، إن «النواب المستقلين وعددهم أكثر من 40 نائباً سيشكلون ضغطاً باتجاه استبدال المحافظين الحزبيين بآخرين من المستقلين الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو كتلة سياسية».
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، والتي تعوّل عليها القوى السياسية الكبرى، لاسيما الممثلة داخل «تحالف إدارة الدولة».
وأوضحت المصادر أن أسماءً من الشخصيات المستقلة ولديها خبرات عملية في مجال الخدمات ومن نفس المحافظات المستهدفة قد تم إرسالها إلى رئيس الحكومة، ليتم في حال انتهاء المهلة التي منحت للمحافظين الحاليين وجرى تقييم عملهم من قبل البرلمان، استبدالهم.
وشملت استمارة التقييم 6 فقرات تقييم، أبرزها «قدرة المحافظ على اتخاذ القرارات، ومعالجة المشكلات، ودوره في تشجيع الاستثمار».  وقرر السوداني في ديسمبر الماضي إمهال المحافظين ثلاثة أشهر لتحسين الأداء في إدارة محافظاتهم.

العراق
البرلمان العراقي
بغداد
آخر الأخبار
الإسعاف وقوات الأمن في مكان الانفجار في الصومال
عربي ودولي
ثمانية قتلى بهجوم إرهابي في الصومال
اليوم 16:42
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©