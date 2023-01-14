الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضبط 32 إرهابياً في 5 محافظات عراقية

ضبط 32 إرهابياً في 5 محافظات عراقية
15 يناير 2023 01:41

بغداد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 لافتات عراقية «مُضحكة» في «خليجي 25»!
خبراء الكرة العراقية: الجمهور هو «البطل»!

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 32 متهماً بالإرهاب بعد تنفيذ عمليات نوعية في 5 محافظات. 
وقالت خلية الإعلام في بيان: إنه «بجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32  متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات داعش ممن نشطوا في محافظات الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد». 
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين، لافتة إلى أنه جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

العراق
بغداد
الإرهاب
داعش
آخر الأخبار
الإسعاف وقوات الأمن في مكان الانفجار في الصومال
عربي ودولي
ثمانية قتلى بهجوم إرهابي في الصومال
اليوم 16:42
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©