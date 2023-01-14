ضبط 32 إرهابياً في 5 محافظات عراقية

بغداد (الاتحاد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 32 متهماً بالإرهاب بعد تنفيذ عمليات نوعية في 5 محافظات.

وقالت خلية الإعلام في بيان: إنه «بجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات داعش ممن نشطوا في محافظات الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد».

وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين، لافتة إلى أنه جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.