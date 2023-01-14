مصادر ليبية لـ«الاتحاد»: حفتر وصالح والمنفي بالقاهرة لبحث القاعدة الدستورية

حسن الورفلي (بنغازي)

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعاً يجمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك للتشاور حول تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد وسبل التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حسبما أكد مصدر مطلع لـ«الاتحاد». وأشار المصدر إلى أن اجتماع رئيس البرلمان الليبي مع رئيس المجلس الرئاسي تهدف لتعزيز التشاور بين الأطراف السياسية في ليبيا، والدفع نحو التوافق على القاعدة الدستورية وتوحيد السلطة التنفيذية التي ستشرف على عملية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتوقع المصدر وصول القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وذلك في ظل المشاورات والاجتماعات التي تجري بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية.

إلى ذلك، تناقش اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خلال اجتماعها المقرر اليوم الأحد في مدينة سرت، مقترح جديد لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد تعثر اللجنة خلال العام الماضي في وضع آلية محددة لإخراجهم من البلاد، بالإضافة لمواصلة العمل في مسار إخراج المرتزقة الذين يوجدون في بعض مدن المنطقة الجنوبية، حسبما أكده مسؤول عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المسؤول العسكري الليبي - رفض الإفصاح عن هويته - إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة بأعضائها العشرة متفقين على ضرورة خروج أي عنصر أجنبي في البلاد، مؤكداً أن البعثة الأممية والدول المتداخلة في المشهد الليبي عليها دور كبير يتمثل في الضغط على الدول التي لديها قوات أجنبية أو مرتزقة أو مقاتلين أجانب لإخراجهم من ليبيا.

وأوضح المسؤول أن المسار العسكري يواجه عدداً من التحديات، أبرزها رفض بعض الميليشيات المسلحة القبول بتسليم أٍسلحتها وحصر السلاح في يد الدولة، مؤكداً أن البعثة الأممية عليها دور كبير في حل هذه الأزمة بشكل سريع كي تكون المؤسسات العسكرية والأمنية قادرة على تأمين العملية الانتخابية حال تم الاتفاق على موعد تنظيمها.

وترى بعض الدول الأجنبية أن وجود عناصر مرتزقة أو قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية بمثابة حماية لمصالحها الاقتصادية في ظل أزمة النفط والغاز التي تعصف بدول الاتحاد الأوروبي، وقدرة ليبيا على تلبية الاحتياجات النفطية لبعض الدول التي تعاني من نقض في إمدادات الغاز تحديداً.

بدوره، أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الليبي محمد المصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أهمية استمرار المسار العسكري والدفع نحو حسم ملف إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، بالإضافة لضرورة حل كافة التنظيمات والميليشيات المسلحة وحصر السلاح في يد مؤسسات الدولة، متهماً بعض الأطراف السياسية باستخدام المجموعات المسلحة في حماية نفوذها داخل البلاد.

وأشار المصباحي إلى أن المجتمع الدولي خذل ليبيا بعدم ممارسة الضغط لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، لافتاً إلى أن الشارع الليبي يعول بشكل كبير على لجنة «5+5» كي تتحمل مسؤولياتها والدفع نحو بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية في البلاد.