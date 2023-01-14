مصر: نبذل جهوداً كبيرة لتطهير سيناء من الإرهاب وتحقيق التنمية

القاهرة (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بكل أجهزتها، بذلت جهداً هائلاً لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل على إقامة مشروعات تنموية.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، خلال جولة تفقدية قام بها داخل محافظة شمال سيناء أمس: «نقف الآن في أمان، ونتحرك في الطرق والميادين في سيناء، بعد حجم هائل من التضحيات بذلتها الدولة المصرية»، مستذكرا تضحيات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأضاف أن «ما يحدث في شمال سيناء يدعو إلى الفخر»، لافتا إلى أنه خلال الزيارة رأى آثار الهجمات الإرهابية التي كانت تحدث على منشآت حكومية أو على كمائن أمنية، وآثار إطلاق الرصاص على وجهات المباني.

ولفت إلى أنه قام بتفقد مدينة رفح الجديدة، حيث سيكون مع اكتمالها، بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي بكل الخدمات الحديثة، لافتاً إلى أنه تم تفقد المرحلة الأولى من المشروع.

وفي الشيخ زويد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تفقد مشروع محطة المحولات التي تخدم زويد من خلال تنفيذ القوات المسلحة ووزارة الكهرباء، كما تفقد عددا كبيرا من المشروعات في العريش.