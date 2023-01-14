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فرنسا: ندعم التوافق بين «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين

فرنسا: ندعم التوافق بين «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين
15 يناير 2023 01:41

بنغازي (الاتحاد)

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أعلن السفير الفرنسي لدى طرابلس مصطفى مهراج، أمس، دعم بلاده للتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الفرنسي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس. وقال مهراج، إن بلاده «تدعم التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا»، حسب البيان ذاته.
وأضاف البيان، أن «اللقاء تباحث في العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد، لا سيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب لكسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي».

فرنسا
ليبيا
مجلس النواب الليبي
طرابلس
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