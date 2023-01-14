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رئيس وزراء سابق وجنرال متقاعد يتنافسان على رئاسة تشيكيا

صورة مجمعة لأندريه بابيش (يسار) وبيتر بافيل
15 يناير 2023 01:07

تصدّر أندريه بابيش رئيس الوزراء التشيكي السابق وبيتر بافيل الجنرال المتقاعد في حلف شمال الأطلسي، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التشيكية التي أجريت يومي الجمعة والسبت.
ونال بابيش 36,02 بالمئة من الأصوات، مقابل 34,38 بالمئة لبافيل، في حين حلت الخبيرة الاقتصادية دانوشي نيرودوفا ثالثة بنيلها 13,85 بالمئة من الأصوات، بحسب نتائج أعلنها مكتب الإحصاء التشيكي بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات.
ولم يحصد أي من بقية المرشّحين الخمسة أكثر من سبعة بالمئة من الأصوات.
سيتواجه بابيش وبافيل في الجولة الحاسمة التي ستجرى في 27 و28 يناير الجاري لاختيار رابع رئيس لجمهورية تشيكيا منذ تأسيسها في العام 1993 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.
سيخلف الفائز، الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان البالغ 78 عاما.
يعين الرئيس التشيكي الحكومة ويختار محافظ البنك المركزي وكذلك قضاة المحكمة الدستورية ويتولى مهمة القائد العام للقوات المسلحة.
تولى بابيش رئاسة الحكومة بين عامَي 2017 و2021، قبل أن يخسر الانتخابات التشريعية أمام تحالف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيتر فيالا.
أما بافيل، البالغ 61 عاما، فهو رئيس سابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وقد شغل المنصب من العام 2015 وحتى العام 2018.

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المصدر: آ ف ب
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