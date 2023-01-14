تضارب الأنباء بشأن وضع مدينة سوليدار الأوكرانية

تضاربت الأنباء بشأن الوضع الميداني والسيطرة على مدنية سوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك، السبت، إن القوات الأوكرانية تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على بلدة سوليدار الواقعة في إقليم دونيتسك، وهو ما يناقض مع تصريحات روسية بأن قوات موسكو سيطرت على البلدة الصغيرة.
وأضاف كيريلينكو أن الموقف في البلدة "صعب" وأن القوات الروسية تتقدم من عدة جهات.
وقال كيريلينكو، في مقطع فيديو منشور على تطبيق تيلغرام "تظل سوليدار تحت سيطرة جيشنا، على الرغم من وجود اشتباكات شوارع وأيضا قتال خارج المدينة" لأن الجيش الروسي "يحاول التقدم في عدة جهات".
تأتي تعليقات كيريلينكو بعدما قالت روسيا مرارا إن قواتها سيطرت على البلدة. ودأبت أوكرانيا على نفي ذلك.
وقال كيريلينكو إن خط المواجهة يتعرض لقصف مستمر، وإن القيادة العسكرية الأوكرانية تعمل "على جعل الموقف مستقرا وتقليل الخسائر والحفاظ على أرواح أبنائنا".
وأضاف أن نحو 550 شخصا لا يزالون يعيشون في سوليدار، التي كان تعداد سكانها نحو عشرة آلاف نسمة.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه لم يتسن لها التحقق من صحة روايات ساحة المعركة.