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زيلينسكي يدعو الغرب لمنح بلاده مزيدا من الأسلحة

آثار قصف استهدف مبان قرب كييف
14 يناير 2023 23:59

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، حلفاء كييف الغربيين إلى تقديم مزيد من الأسلحة إلى بلاده.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية "ما هو المطلوب من أجل ذلك؟ تلك الأسلحة الموجودة في مخازن شركائنا والتي ينتظرها جنودنا بشدة".

وتابع "العالم بأسره يعرف ما الذي يمكن أن يوقف القصف. أشكر كل من يساعدنا".

وتعرضت بنى تحتية في كييف ومدينة خاركيف، اليوم السبت، لقصف ما أدى لقطع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الأوكرانية ومنطقتين أخريين.

وسمعت سلسلة من الانفجارات في كييف قبل إطلاق صافرة إنذار الغارات الجوية.

وقال مسؤولون، إنه لم ترد تقارير بإصابة أحد، ولكن تسبب حطام الصواريخ في اندلاع حريق في مكان ودُمرت منازل خارج العاصمة كييف.

وأعلن فالنتين ريزنيتشينكو الحاكم الإقليمي إن هجوما ضرب مبنى سكنيا، اليوم السبت، في مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا مما أدى لمقتل خمسة أشخاص وإصابة 60 من بينهم ستة أطفال.

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