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أوكرانيا تحذر من أيام «صعبة» مع تدني درجات الحرارة

امرأة تسير وسط الثلوج قرب العاصمة كييف
14 يناير 2023 23:21

حذّر جيرمان جالوشتشينكو وزير الطاقة الأوكراني، اليوم السبت، من أن الأيام المقبلة ستكون «صعبة» على صعيد الطاقة مع تدني درجات الحرارة بعد هجوم مكثف على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق.

وكتب على موقع فيسبوك «بسبب القصف في غالبية المناطق، قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ. الأيام المقبلة ستكون صعبة».

وقال جالوشتشينكو إن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات.

وقالت «دي.تي.إي.كيه»، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررتا في ضربات، اليوم السبت، وإن إحداهما توقفت عن إنتاج الكهرباء.

وأوضح مسؤولون حكوميون، في وقت سابق اليوم، إن نحو 40 بالمئة من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأكد كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن بلاده تسلمت أكثر من 300 ألف مولد كهربائي في ديسمبر حيث يكافح الناس من أجل البقاء على قيد الحياة في أشهر الشتاء الباردة.

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المصدر: وكالات
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