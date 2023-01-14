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«الصحة العالمية» توجه نداء للصين بشأن تفشي كوفيد

مرضى مصابون بكورونا يتلقون العلاج في الصين
14 يناير 2023 23:05

رحبت منظمة الصحة العالمية بنشر الصين بيانات جديدة، اليوم السبت، بشأن تفشي كوفيد لكنها طلبت مزيدًا من التفاصيل حول انتشار المرض.

وقالت المنظمة، في بيان، إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.

وذكر البيان أن «الدكتور تيدروس أكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين».

وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم السبت، أنها سجّلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس بين الثامن من ديسمبر الماضي و12 يناير الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، إنها بصدد «تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين».

وأضاف البيان أن «منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور».

وتابع «تلاحظ منظمة الصحة العالمية الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتوسيع نطاق الرعاية السريرية لسكانها على جميع المستويات، بما في ذلك الرعاية المركزة».

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المصدر: وكالات
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