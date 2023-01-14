الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العثور على مزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن

بايدن يتوجه إلى مروحية قبيل مغادرة البيت الأبيض
14 يناير 2023 21:50

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن الخاص في ولاية ديلاوير.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن هذه الصفحات عثر عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

تعود هذه الوثائق إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس إبان حكم الرئيس باراك أوباما خلال الفترة (2009 - 2017).

تضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض الخميس، ووثائق أخرى عُثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث في العاصمة واشنطن.

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أنّه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً.

وقال الوزير، في تصريح مقتضب «لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً»، مضيفاً لديه «صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون» في هذه القضية.

وأضاف أن هذا القرار اتخذ «للمصلحة العامة» وكان ضرورياً بسبب «ظروف استثنائية».

وحضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونجرس، الخميس، على التحقيق مع الرئيس بايدن في هذه القضية.

وقال مكارثي «على الكونجرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيراً إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وأكد بايدن، الخميس، «تعاونه الكامل» مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص.

وقال الرئيس الأميركي لصحفيين «أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل».

يأتي الإعلان عن العثور على هذه الوثائق في وقت تحقّق السلطات في إساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

ووضع مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» يده، خلال عملية دهم، على آلاف الوثائق، في منزل ترامب بعضها مصنف تحت بند أسرار الدفاع، وكان الرئيس السابق الجمهوري قد رفض إعادتها.

أخبار ذات صلة
بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا
تعيين مدّع عام مستقل للتحقيق في وثائق بايدن السرية
المصدر: وكالات
جو بايدن
وثائق سرية
منزل
آخر الأخبار
الإسعاف وقوات الأمن في مكان الانفجار في الصومال
عربي ودولي
ثمانية قتلى بهجوم إرهابي في الصومال
اليوم 16:42
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©