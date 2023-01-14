شولتس يطمئن الألمان بشأن إمدادات الطاقة

أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، بتصريحات مطمئنة بشأن إمدادات الطاقة هذا الشتاء.
وقال شولتس، في الافتتاح الرسمي لمحطة لوبمين للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق "سنتجاوز هذا الشتاء بلا أزمات في الطاقة والجميع يلاحظون ذلك من داخل منازلهم، فإمدادات الغاز لم تتأثر".
وأضاف "كذلك ليست هناك أزمة اقتصادية في ألمانيا"، مبيناً أنه إضافة إلى برنامج المساعدات المقدمة لشرائح المجتمع التي تبلغ قيمتها المليارات، فإن تأمين إمدادات الطاقة هو أحد أسباب عدم ظهور أزمة اقتصادية أيضاً.
وذكر المستشار الألماني "أسعار الغاز في الأسواق العالمية تنخفض، وتنخفض أيضا هنا في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا".
وواصل القول، إن حكومته كانت قد فكرت بالفعل في ما سيحدث إذا توقفت روسيا عن إمدادها بالغاز.
وتحدث شولتس أيضاً عن وتيرة عمل جديدة في ألمانيا أسهمت بقوة في الانتهاء السريع من إكمال خطوط محطة لوبمين للغاز المسال بسرعة غير مسبوقة.
تعد هذه المحطة الثانية بعد محطة الغاز المسال في فيلهلمسهافن بولاية سكسونيا السفلى التي باتت تعمل الآن.
وأكد شولتس "سنستمر الأسبوع المقبل في برونسبوتيل، حيث سنرى أيضاً وصول سفينة ضرورية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي مرة أخرى".
تعتمد ألمانيا، من بين أمور أخرى، على الغاز المسال لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي، وتقوم ببناء بنية تحتية خاصة لهذا الغرض على وجه السرعة.