أميركا: متحور سريع الانتشار سبب زيادة كبيرة لإصابات كوفيد
أميركيون يتلقون لقاحات ضد كوفيد في نيويورك
14 يناير 2023 20:25
أظهرت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون الفرعي «إكس.بي.بي.1.5» سريع الانتشار تسبب في 43 بالمئة من حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير الجاري.
تسبب المتحور في 30 بالمئة من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6 بالمئة.
ومتحور «إكس.بي.بي.1.5» الفرعي ذو الصلة بمتحور أوميكرون هو حالياً المتحور الأكثر انتقالا. وهو أحد سلالات متحور «إكس.بي.بي»، الذي رصد لأول مرة في أكتوبر الماضي، والمتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن متحور «إكس.بي.بي.1.5» ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استناداً إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، إن الانتشار المتزايد لحالات «إكس.بي.بي.1.5» تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق «بي.كيو.1.1» و«بي.كيو.1» المتفرعين من «بي.إيه.5».