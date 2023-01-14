تركيا تقدم مبادرة لوقف إطلاق نار في أوكرانيا

تبدي تركيا استعدادها للدفع من أجل إقامة مناطق «وقف إطلاق نار محلي» في أوكرانيا في ظل تعذر التوصل إلى اتفاق سلام معمم حالياً بين كييف وموسكو.
واعتبر إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية أن روسيا وأوكرانيا «سيتحتم عليهما في نهاية المطاف التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة» من الطرفين.
وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام «علينا أن نواصل الدعوة إلى وقف (العمليات العسكرية)... ما لم نتمكن من إبرام اتفاق سلام عام، سنبحث عن (التوصل) إلى اتفاقات وقف إطلاق نار محلية، محدودة، وخفض للتوترات المحلية».
ومنذ بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير الماضي، أبدت تركيا، التي ترتبط بعلاقات طيبة مع الجانبين، استعدادها لأداء دور وساطة من أجل إنهاء الأزمة التي اعتبرها قالن «أسوأ تحدٍّ على الصعيد الدولي منذ الحرب العالمية الثانية».
وأضاف «لقد حققنا بعض النجاحات حتى الآن»، وخصّ بالذكر على سبيل المثال، الاتفاق الذي وقع الصيف الماضي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأتاح إخراج زهاء 18 مليون طن حتى الآن، إضافة إلى تسهيل تبادل أسرى.
وقال قالن إن أي اتفاق سلام يجب أن يتعدى إطاره روسيا وأوكرانيا، وأن يوفر «ضمانات أمنية للجانبين».
وشدد على ضرورة «أن يتم احترام روسيا كلاعب أساسي وأن تحصل على ضمانات أمنية، أبرزها عدم دخول حلف شمال الأطلسي إلى حديقتها الخلفية»، وألا «تنضمّ أوكرانيا إلى الأطلسي، لكن أن تتلقى هي أيضا ضمانات أمنية على حدودها».