بريطانيا تزود أوكرانيا بدبابات قتالية متطورة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا دبابات من طراز «تشالنجر 2» القتالية المتطورة، ستكون الأولى غربية الصنع التي تتسلّمها كييف.
وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن سوناك تعهّد بإرسال دبابات «تشالنجر 2» إضافة إلى منظومات مدفعية لكييف للتأكيد على أن المملكة المتحدة عازمة على «تكثيف دعمها لأوكرانيا» وفقاً لتقرير مكالمة هاتفية أجراها رئيس الحكومة البريطانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم.
ولم تحدد لندن لا عدد الدبابات التي تعتزم تزويد كييف بها ولا موعد ذلك ولا كيف تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات وصيانتها.
وقال متحدث باسم سوناك «أوضح رئيس الوزراء تطلع المملكة المتحدة إلى تكثيف دعمها لأوكرانيا، بما يشمل (الدعم) من خلال تقديم دبابات تشالنجر 2 ومنظومات المدفعية الإضافية».
وأضاف «اتفقا على الحاجة إلى اقتناص هذه اللحظة بتعجيل الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا».
ودبابة «تشالنجر 2» هي دبابة قتالية مصممة لمهاجمة الدبابات الأخرى، ودخلت الخدمة في الجيش البريطاني منذ 1994. وقاتلت في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق، بحسب ما ذكره الجيش.
وشكر زيلينسكي، في تغريدة على موقع تويتر، المملكة المتحدة لاتّخاذها قرارات «سترسل الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين».
قدّم الحلفاء الأوروبيون لكييف نحو 300 دبابة سوفياتية محدّثة منذ الأزمة الحالية، لكن لم يسبق أن قدّموا دبابات غربية الصنع، علماً بأن أوكرانيا طالبت بذلك مراراً.
يأتي الإعلان البريطاني بعدما أبدت بولندا الأربعاء استعدادا لتسليم كييف 14 دبابة هجومية ألمانية من نوع «ليوبارد 2»، علماً بأن هذا الطراز يعد من بين الأكثر كفاءة في العالم.
الأسبوع الماضي تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز «ماردر» و50 مدرّعة أميركية من طراز «برادلي» وعدد من مدرّعات «ا ام اكس-10» الفرنسية.
ومن الممكن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بمزيد من المدرعات في 20 يناير خلال الاجتماع المرتقب لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا.